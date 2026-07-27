Бургас продължава да живее в ритъма на лятото! „БулевАРТ – мрежа на сетивата“ изпълва центъра на града с музика, изкуство и незабравими емоции. Очакват ви вдъхновяващи културни събития, срещи с талантливи артисти и неповторима атмосфера под открито небе.

Вижте програмата:

28 юли /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Всеки вторник Esco BAR се превръща в място за всички почитатели на куиз игрите с Quiz Night Show. Очакват ви интересни категории, любопитни въпроси и истинско отборно предизвикателство! Проверете знанията си, разчитайте на логиката и изградете печеливша стратегия в надпревара, където всеки верен отговор ви доближава до победата.

За информация и резервации: +359 879 118 020



29 юли /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Време е за нова доза куиз емоции! Готови ли сте да проверите колко знаете? Предстои вечер на знания, забавление и приятелска надпревара, в която всяка точка може да се окаже решаваща.

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до Моста), от 22:00 ч., Тиндър парти

Търсите нови приятелства, интересни разговори и незабравими емоции? Заповядайте на Tinder Party – вечер на новите запознанства и приятните срещи. В приятна и непринудена атмосфера ще имате възможност да се срещнете с нови хора, да участвате в забавни активности и да споделите незабравими моменти. Ако търсите сродна душа или просто искате да разширите своя социален кръг, ще станете част от една различна и вълнуваща вечер.

За информация: +359 876 475 990

30 юли /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., One More Disco Night

На 30 юли Escobar отново ще бъде домакин на One More Disco Night – вечер, посветена на най-големите хитове на 80-те и 90-те години. Ако сте пропуснали предишното издание, сега е моментът да се включите.

А ако вече сте били част от тази диско магия, знаете, че си заслужава да я преживеете отново. Подгответе се за вечер, изпълнена с любими песни, много танци, емоции и незабравима парти атмосфера в сърцето на Бургас.

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до Моста), от 20:00 ч., Кайма и зрелища с Кючуков

Семейният живот често е сравняван с истински цирк – пълен с неочаквани обрати, смешни ситуации и ежедневни предизвикателства. В своето стендъп шоу Георги Кючуков ще ви преведе с много хумор през света на брака, семейните взаимоотношения и всички онези моменти, в които животът ни поднася повече комедия, отколкото драма.

С поредица от забавни истории, познати ситуации и много смях той ще ви покаже, че проблемите понякога не са толкова големи, колкото изглеждат. А както казва самият Кючуков - няма проблем, който да не може да се реши с едно добре изпържено кюфте!

Поднесено с щипка житейска мъдрост и много настроение, представлението обещава една незабравима вечер, изпълнена със смях и позитивни емоции.

За информация: +359 876 475 990

31 юли /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 11:00 до 18:00 ч., Двудневен летен базар за грамофонни плочи

Любителите на качествената музика и аналоговото звучене отново имат повод за среща и летни емоции. Легендарният DJ Marti G гостува в Бургас със своята впечатляваща колекция от винилови плочи и CD-та - от вечни музикални класики до редки колекционерски издания.

Разгледайте богатия избор и открийте следващото попълнение за своята колекция - независимо дали сте запален колекционер или ценител на добрия звук.

Това събитие е идеалното място за среща с музиката на поколенията.

Елате за винилите. Останете за атмосферата!

За информация: +359 879 118 020

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч. , Караоке дискотека – DJ Slavi

Пригответе се за вечер, изпълнена с музика, танци и добро настроение! DJ Slavi ще се погрижи за любимите хитове и незабравимата атмосфера, а микрофонът ще бъде на разположение за всички, готови да покажат своя певчески талант.

Съберете приятелите си и се включете в едно музикално парти, където забавлението е гарантирано. Очакват ви много емоции, любими песни и моменти, които ще помните дълго.

Елате да пеете, танцувате и да се забавлявате заедно в Esco BAR!

За информация: +359 879 118 020

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до Моста), от 22:00 ч., No Limits с Dr FEELGOOD

No Limits ще ви събере под откритото небе за една последна доза юлско настроение и незабравими летни емоции. Зад пулта застава Dr FEELGOOD, който ще се погрижи за музикалния саундтрак на вечерта със селекция от хаус, диско и вечни хитове, които не оставят никого безразличен.

Очакват ви танци под звездите, добро настроение и атмосфера, която ще направи финала на месеца наистина специален.

Изпратете юли по най-добрия начин - с музика, приятели и танци до зори.

За информация: +359 876 475 990

1 август /събота/

Бар Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 11:00 до18:00 ч. - втори ден от двудневния Летен базар за грамофонни плочи

Продължава двудневният летен базар за грамофонни плочи - събитие за всички любители на винила и качествената музика. Разгледайте богатата селекция от винилови плочи, открийте следващото съкровище за своята колекция и се насладете на неповторима музикална атмосфера, изпълнена с любими мелодии, добро настроение и вълнуващи музикални открития.

Останете за музиката, срещите и приятната атмосфера!

За информация: +359 879 118 020

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 парти бар EscoBAR с DJ Slavi

Тази събота Esco BAR ви кани на незабравима караоке вечер, изпълнена с музика, добро настроение и много забавления. Съберете компанията и станете част от една вечер, в която музиката е главният герой.

Изберете любимия си хит, грабнете микрофона и се превърнете в звездата на вечерта.

На сцената или сред публиката - положителните емоции и незабравимата атмосфера са гарантирани.

За информация: +359 879 118 020

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до Моста), от 20:00 ч., Михаела Филева

Михаела Филева гостува в Hashtag Pavilion за една незабравима лятна вечер край морето. Заедно със своята група тя ще подари на публиката в Бургас много настроение, емоции и музика под открито небе.

Гостите ще имат възможност да чуят на живо едни от най-обичаните ѝ песни, сред които „Опасно близки“, „И аз съм тук“, „Инкогнито“ и „Латино сеньорита“, както и най-новия ѝ сингъл „Буря в чаша вода“.

До Михаела Филева ще застанат талантливите музиканти от нейната група:

Васил Крумов – китара

Евден Димитров – бас китара

Краси Тодоров – пиано

Радо Казасов – ударни

Вечерта на самия морски бряг ще бъде изпълнена с любима българска музика, незабравими емоции и неповторима атмосфера, която само лятото в Бургас може да предложи.

За информация: +359 876 475 990

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до Моста), от 22:00 ч., Hot in Here с CASS

Август започва с много музика и настроение в HashtagPAVILION. Поредното издание на събитието Hot in Here ще предложи на публиката модерно звучене и енергична атмосфера за лятна вечер край морето.

Специален гост зад пулта ще бъде DJ CASS, който ще представи селекция от актуални хитове и популярни хип-хоп ритми. Посетителите могат да очакват динамична музикална програма и танци под открито небе.

Вечер, изпълнена с танци, приятелски срещи и много лятно настроение.

За информация: +359 876 475 990

2 август /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 11:00 до 13:00 ч., с Harry Potter в Ескобар - Част III

След две вълнуващи издания любимото магьосническо приключение отново очаква своите малки участници. Този път програмата предлага нов куиз, интересни предизвикателства, забавни игри и още повече изненади.

Хари Потър пристига директно от Лондон, вече като аврор в Министерството на магията, за да поведе децата в ново вълшебно приключение, изпълнено със загадки, мисии и незабравими забавления.

Участниците ще могат да се включат в тематичен Хари Потър куиз, разпределяне по домове, магически мисии и игри, решаване на загадки и среща с любопитни артефакти от света на магията.

Всяко дете е добре дошло да стане част от това незабравимо вълшебно преживяване, изпълнено с приключения, нови приятелства и много усмивки.

За информация: +359 879 118 020

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до Моста), от 18:00 до 21:00 ч., toddlerDISCO by mamaCIRCLE

toddlerDISCO by mamaCIRCLE гостува в Бургас, за да превърне една лятна неделя в истински празник за цялото семейство. Малки и големи са поканени на цветно и изпълнено с настроение събитие край морето, където музиката, игрите и забавлението създават незабравими спомени.

Най-хубавите партита са тези, които се помнят дълго.

За информация: +359 876 475 990

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 21:00 ч., SALSA Sunday в EscoBAR

Танцово Студио 29 и Esco BAR канят всички любители на латино ритмите на незабравими летни вечери под открито небе. Всяка неделя до края на август главната пешеходна улица ще се изпълва с музика, настроение и енергията на салса, бачата и кизомба.

Това събитие предлага чудесна възможност за срещи, танци и споделени емоции в атмосферата на морския град.

За информация: +359 879 118 020

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч., Alive Band

Alive Band's Jamaroke е концепция, която съпътства групата още от създаването на Alive Bar и намира своята пълноценна реализация на сцена „БулевАрт“. В основата ѝ стоят свободата на импровизацията, живото музициране и възможността всеки концерт да се превърне в уникално музикално преживяване.

След успешните си изяви, Alive Band продължава да радва публиката с нови концерти на сцена „БулевАрт“. Почитателите на качествената музика могат да очакват енергични изпълнения, творчески музикален диалог и неповторима атмосфера, характерна за стила и духа на групата.

За повече информация: +359 896 642 624

До 02.08 в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, от 17:00 ч. „Реминисценции“- изложба живопис Василен Васевски

Изложбата „Реминисценции“ представя творби на съвременния български художник Василен Васевски, посветени на темите за паметта, духовността и човешките преживявания. Чрез въздействащия език на живописта авторът създава произведения, които провокират размисъл и емоционално съпреживяване.

Василен Васевски е възпитаник на Националната художествена академия в София и развива своята творческа и преподавателска дейност в Съединените щати, като участва в редица изложби в Европа и Америка.

За информация: +359 888 088 346