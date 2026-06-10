Кметът на Бургас отличи млади състезатели от бургаските плувни клубове за отличното им представяне и завоюваните призови места на Международния турнир по плуване Гран при „Купата на кмета 2026“. Талантливите спортисти получиха награди и поздравления за своите успехи, с които достойно представиха Бургас на престижното спортно събитие. На церемонията присъстваха зам.-кметът по туризъм и спорт Манол Тодоров и началникът на отдел „Спорт“ Веселина Деведжиева.
Турнирът събра опитни млади плувци от България и чужбина. Бургаските състезатели демонстрираха отлична подготовка, спортен дух и високо майсторство, като спечелиха медали и призови класирания.
По време на срещата кметът поздрави младите спортисти, техните треньори и родители за положените усилия и постигнатите резултати. Той подчерта, че успехите на плувците са повод за гордост за целия град и доказват високото ниво на спортната подготовка в бургаските клубове.
„Вашите постижения са резултат от много труд, дисциплина и постоянство. Продължавайте да следвате мечтите си и да прославяте Бургас както в страната, така и на международната спортна сцена“, обърна се към младите състезатели Димитър Николов.
Треньорите също изразиха удовлетворение от представянето на своите възпитаници и благодариха за подкрепата към развитието на плувния спорт в града. Те отбелязаха, че успехите са плод на целогодишна подготовка и желание за развитие.
Ето кои са наградените плувци:
Плувен клуб „Бриз”
- Хатидже Йозтюрк
- Стилян Инджов
- Валентин Войнов
- Дона Ведричкова
- Ая Лозева
- Румяна Георгиева
- Симона Стайкова
- Лаура Рачева
"Спортен клуб по плуване „Акулите“
- Дамян Георгиев
- Николай Стоев
- Константин Колев
- Степан Пантюхов
- Данаил Георгиев
- Иван Чакъров
- Симеон Желев
- Виктория Динева
- Ева Георгиева
Спортен клуб по плуване „Метропол”
- Вероника Тодорова
- Стелян Стоянов
- Христо Желев
- Гергана Луканова
- Георги Кафеджиев
Плувен клуб „Черноморец”
- Радослав Рачев
- Вилияна Грекова
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