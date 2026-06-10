Кметът на Бургас отличи млади състезатели от бургаските плувни клубове за отличното им представяне и завоюваните призови места на Международния турнир по плуване Гран при „Купата на кмета 2026“. Талантливите спортисти получиха награди и поздравления за своите успехи, с които достойно представиха Бургас на престижното спортно събитие. На церемонията присъстваха зам.-кметът по туризъм и спорт Манол Тодоров и началникът на отдел „Спорт“ Веселина Деведжиева.

Турнирът събра опитни млади плувци от България и чужбина. Бургаските състезатели демонстрираха отлична подготовка, спортен дух и високо майсторство, като спечелиха медали и призови класирания.

По време на срещата кметът поздрави младите спортисти, техните треньори и родители за положените усилия и постигнатите резултати. Той подчерта, че успехите на плувците са повод за гордост за целия град и доказват високото ниво на спортната подготовка в бургаските клубове.

„Вашите постижения са резултат от много труд, дисциплина и постоянство. Продължавайте да следвате мечтите си и да прославяте Бургас както в страната, така и на международната спортна сцена“, обърна се към младите състезатели Димитър Николов.

Треньорите също изразиха удовлетворение от представянето на своите възпитаници и благодариха за подкрепата към развитието на плувния спорт в града. Те отбелязаха, че успехите са плод на целогодишна подготовка и желание за развитие.

Ето кои са наградените плувци:

Плувен клуб „Бриз”

- Хатидже Йозтюрк

- Стилян Инджов

- Валентин Войнов

- Дона Ведричкова

- Ая Лозева

- Румяна Георгиева

- Симона Стайкова

- Лаура Рачева

"Спортен клуб по плуване „Акулите“

- Дамян Георгиев

- Николай Стоев

- Константин Колев

- Степан Пантюхов

- Данаил Георгиев

- Иван Чакъров

- Симеон Желев

- Виктория Динева

- Ева Георгиева

Спортен клуб по плуване „Метропол”

- Вероника Тодорова

- Стелян Стоянов

- Христо Желев

- Гергана Луканова

- Георги Кафеджиев

Плувен клуб „Черноморец”

- Радослав Рачев

- Вилияна Грекова