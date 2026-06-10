Пожар пламна на прозорците на офиса на ДПС, намиращ се на централната ул. „Александровска“ в Бургас. На място дойдоха два противохожарни автомобила, екипи на полицията и УКОРС. Сградата е изключително оживена, в нея се намират офиси на фирми, банки, магазини. Огнеборците използваха стълба, за да се качат на балкона на първия етаж, гледащ към задната страна на сградата – откъм ул. „Граф Игнатиев“. Предполага се, че отгоре е била хвърлена цигара, която е запалила намиращите се там плакати с лика на местен кандидат-депутат. Действията на пожарникарите продължиха 15 минути, като приключи току-що.