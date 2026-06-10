На 14 юни от 19:00 часа балюстрадата до Културен център „Морско казино“ отново ще се превърне в средище на българския дух, ритъм и традиция.



Инициативата „Неделно хорище“ се завръща за четвърта поредна година в Бургас и отново ще събере любителите на народните танци и живото общуване с фолклора. Събитието е на 14 юни, от 19.00 часа и ще се проведе до Морското казино. То е отворено за всички - начинаещи и напреднали, млади и възрастни. Без сцена и без състезателен елемент - само кръг от хора, музика и сърдечна публика, обединени от любовта към българските корени.



Организатор е Община Бургас.

Първата среща от тазгодишното издание ще бъде посветена на Странджанската и Тракийската фолклорна област. Участниците ще имат възможност да научат и изиграят характерни хора, да се потопят в богатството на местните традиции и да усетят магията на българския фолклор.

Целта на инициативата е не само да популяризира народните танци, но и да съхранява и предава живото фолклорно наследство на България, като насърчава активния начин на живот, общуването между поколенията и усещането за принадлежност към българската културна идентичност.





