Военноморските сили (ВМС) са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море след инцидента в района на румънското пристанище Констанца, където днес се взриви морски дрон. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“. В наблюдението участва и вертолет „Пантер“ от състава на ВМС, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност за поемане на задачата е и вертолет „Кугар“ от състава на Военновъздушните сили.

Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района.

Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с Военноморските сили на Румъния, както и със Съюзното военноморско командване на НАТО (MARCOM).