Основателят на първата частна многопрофилна болница в Бургас – "Лайф Хоспитал", педиатър, предприемач и спортен меценат – д-р Спасимир Иванов, стана носител на приза„Личност на годината 2025“, създаден от новинарския сайт Флагман.бг. Неговата номинация бе за влиянието, което оказва в развитието на спорта, подкрепата и възраждането на един от символите на Бургас - ФК "Черноморец 1919".

В продължение на няколко сезона като част от управлението на клуба, а по-късно и като негов президент от 2024 г., той реализира бърз процес на трансформация, който цели скоро да върне клуба на историческото му място - във футболния елит на България. Бургаският бизнесмен застана начело на "акулите" в решаващ момент - след болезненото изпадане в Трета лига през 2024 година. Наградата бе връчена от областния управител Дико Диков на тържествената церемония снощи, която се проведе в зала Tria space - технологичното мултимедийно пространство на Central park Burgas.

Всички номинирани в престижната класация се качиха на сцената, за да получат наградите си, след което председателят на РИК-Бургас и председател на журито на класацията Фани Семерджиева връчи плика с името на победителя на областния управител управител Дико Диков.

„Изключително съм благодарен, че имам възможността да присъствам и да съм в качеството на патрон на връчването на наградата. Това е едно от най-великолепните събития в Бургас. Искам да честитя на Флагман.бг 15-ия рожден ден и десетата годишнина на „Личност на годината“. Благодаря, че дават възможност и трибуна на тези личности, да видим делата и подвигите им. Чрез тях виждаме, че доброто е около нас. Продължавайте да дерзаете и да давате пример. Вие всички сте победители!“, каза Дико Диков и обяви победителя – д-р Спасимир Иванов.

Д-р Иванов спечели и онлайн вота, който се проведе през януари т.г. Той получи 6029 гласа или 40,44 % от одобрението на читателите на Флагман.бг.

„Проектът Черноморец ще продължи, за да може нашият град да се гордее със силен отбор. Но най-добрата за мен ще бъде да видя пълни стадиони в Бургас, за да се гордеем и с това!“, каза д-р Иванов, а при получаване на наградата той добави, че за него е чест да работи за развитието на Бургас – както за спорта, така и за здравеопазването“, каза носителят на наградата „Личност на годината 2025“.

Отличието се връчва за десета поредна година. Общо осем са номиниациите за 2025 г., които се бореха в престижната класация. Техните кандидатури бяха издигнати от наши читатели, институции, НПО-та и инициативни комитети.

Форматът се организира от редакционния екип на Флагман.бг, като от самото си основаване е под патронажа на Областния управител. През годините, губернаторите на Бургас – Вълчо Чолаков, Стойко Танков, проф. Мария Нейкова и Владимир Крумов, застават последователно зад каузата, чиято цел е да почете хората, които са били пример за човеколюбие, проявен героизъм, всеотдайност и служба в полза на обществото.

По време на тържествената церемония бяха връчени осем награди, а след официалната част Флагман.бг отпразнува своя 15-и рожден ден.