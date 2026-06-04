На 7 юни, неделя, от 19:30 часа в Летния театър в Бургас ансамбъл „Тракия“ ще представи най-новия си спектакъл „Край Марица“, мащабен сценичен проект, вдъхновен от богатото културно наследство по поречието на една от най-емблематичните български реки.

След изключително успешната си премиера в Пловдив пред напълно разпродадена зала, спектакълът гостува в морския град, за да срещне публиката с фолклорните традиции, музиката, танците и обредите, съхранени по пътя на река Марица – от Рила планина и Самоковския край, през Пазарджишко и Пловдивско, до Беломорието.

„Край Марица“ обединява автентични мелодии, песни, танци и обредни моменти, открити по време на специални теренни проучвания на творческия екип на ансамбъла. Те са пресъздадени в нови сценични композиции, които съчетават уважението към традицията със съвременен сценичен език.

Спектакълът впечатлява и със своята визуална концепция. За него са създадени специален тематичен декор и нови автентични носии, изработени от майстори в ателиетата на Стария град в Пловдив.

„В този първи за ансамбъла спектакъл, посветен на река Марица, залагаме на отворена и всеобхватна концепция, която преминава през две етнографски области и няколко региона. Нашата творческа задача беше да изберем най-интересните музикално-танцови образци и обредни моменти от селищата по поречието и да ги пресъздадем на сцена“, споделя художественият ръководител на ансамбъла проф. д-р Даниела Дженева.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Нематериално културно наследство“.

Билети могат да бъдат закупени в системата на Eventim и на касата на Летния театър в Бургас.