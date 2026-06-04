На 13 юни (събота) от 16.30 часа площад "Тройката" в Бургас ще се превърне в сцена на българските традиции, музика и народни танци, посрещайки участниците в XI Национален фолклорен фестивал за клубове по народни танци "Хоро край Лазурния бряг".

Благодарение на дългогодишната подкрепа на Община Бургас, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно- почивно дело" и главния организатор Фолклорен клуб "Лазур", събитието продължава да изпълнява своята мисия – да съхранява, популяризира и предава богатството на българските традиции и фолклор на бъдещите поколения.

В единадесетото издание ще вземат участие 22 фолклорни клуба от Бургас, Пловдив, Карлово,Чирпан, Сливен, Шумен и Айтос с общо над 780 участника.

По думите на създателя на фестивала и почетен гражданин на Бургас Бойчо Янев: "Вече единадесет години "Хоро край лазурния бряг" доказва, че българският фолклор е жив и продължава да обединява хората. Всяко хоро, всяка песен и всяка носия, носят паметта на нашите предци. Затова избрахме мотото "Коренът ни събира" - защото именно корените ни дават сила да съхраним традициите и да ги предадем на следващите поколения.".

"Коренът ни събира" е повече от фестивал. Той е среща на поколения, мост между миналото и бъдещето и живо доказателство, че българският фолклор продължава да обединява хората независимо от възраст, професия и място на живеене.

Очакваме Ви на площад "Тройката" на големия празник на българския дух, традиция и единство.