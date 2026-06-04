Футболната легенда Стилиян Петров гостува в Младежки международен център-Бургас. Бившият капитан на националния ни отбор и “Астън Вила” се срещна със стотици младежи от бургаски училища, дошли да се докоснат до вдъхновяваща личност като него.

Петров сподели пред публиката за детските си години, първите му стъпки във футбола, мечтите, трудностите, успехите и препятствията. ”Ако искаш да бъдеш най-добър в това, с което се занимаваш, трябва да си отдаден на него. Не се примирявайте и не се предавайте. Не позволявайте на никого да ви казва какво можете и какво не”.

Той обърна внимание и на най-трудния момент в неговия живот - битката му с левкемията. ”В живота винаги има препятствия, дори и когато си на върха на славата и мислиш, че всичко е наред. Лекарите ми даваха 20% живот и ми казаха, че предстои лечение, което ще продължи три години. Аз вярвах, че ще се преборя и затова се хванах за тези 20%, вместо да се отчайвам”, допълни той.

Въпреки изключително натоварената си програма Стилиян Петров даде възможност на зрителите да му зададат въпроси, снима се с всеки желаещ и не пропусна да раздаде автографи на своите почитатели.

Петров е в Бургас за предстоящия благотворителен футболен двубой “Мач на Надеждата”. Срещата ще се състои на стадион “Лазур” на 6 юни от 17:00 часа. В нея участие ще вземат редица известни имена от българския и европейския футбол. Събраните средства ще бъдат дарени от Фондация “Стилиян Петров” на хора, които се борят с онкологично заболяване.