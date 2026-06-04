Необичайна градска гледка привлече вниманието на жителите и гостите на Бургас, след като стотици малки жаби се появиха в района около площад „Тройката“ - една от най-оживените зони в центъра на града. Земноводните буквално „превзеха“ пешеходните пространства, а кадри с тях бързо се разпространиха в социалните мрежи и се превърнаха в онлайн сензация, посочва Нова тв.

Реакциите на хората са разнообразни - част от минувачите приемат гледката с усмивка и любопитство, други я намират за неприятна изненада, а трети дори настояват за предприемане на мерки. Някои споделят, че жабите са навсякъде в района, включително и около училищни зони, което предизвиква различни коментари за хигиена и безопасност.

До обяд броят на жабите в централната част на града беше намалял, тъй като част от тях стават лесна плячка за гларуси. Въпреки това районът остана изпъстрен с движение на малките земноводни, което затруднява преминаването на пешеходците и същевременно привлича множество любопитни погледи и снимки.

Според експерти появата им не е случайна. В центъра на Бургас съществува изоставен терен, който от десетилетия не е застроен заради съдебни спорове. С времето там се е образувал водоем, който се е превърнал в естествено местообитание за различни видове земноводни. В момента, в периода на размножаване, младите жаби започват своята естествена миграция към околните градски пространства.

Еколози обясняват, че подобни процеси са напълно нормални за сезона и са свързани с обилните валежи и наличието на подходяща влажна среда. Според тях изоставеният терен функционира като своеобразен градски биотоп, в който природата постепенно си е възстановила влиянието.

Необичайната ситуация е привлякла и вниманието на специалисти от Природонаучния музей в Бургас, които участват в наблюдение и при нужда – в преместване на животните към по-безопасни водоеми. Експерти подчертават, че става дума за широко разпространен вид градски жаби, който е безвреден за хората и не представлява здравен риск въпреки популярните заблуди.

Учените допълват, че основните опасности за животните в тази среда са свързани с автомобилния трафик, пешеходците и градските птици. Затова в някои райони се предприемат действия по събиране и преместване на част от популацията.

От общината посочват, че теренът, който дълги години е бил неуреден и познат сред местните като „жабарника“, е включен в план за бъдещо преобразяване на централната градска зона. След международен архитектурен конкурс се предвижда пространството да бъде изцяло обновено и превърнато в обществена зона за гражданите.