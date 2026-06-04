Община Царево обособява няколко зони за безплатно паркиране на леки автомобили в рамките на града в отговор на засиления трафик през летните месеци, съобщи пресцентърът на Общината.

Определените зони включват общинския паркинг намиращ се на пешеходно разстояние от центъра и на около 50-60 метра от плаж "Понтона". В централната градска част паркоместата по ул. "Христо Ботев" — от Морската градина до подхода за Централен плаж — от страната на Северния парк също ще бъдат безплатни за ползване, с изключение на няколко отдадени и маркирани места.

Сред обявените локации са също паркингът до хотел "Хермес", който ще бъде освободен от складирани материали, улицата зад храм "Св. Цар Борис Михаил I", където еднопосочното движение позволява паркиране от страната на площадното пространство, както и паркинг пространството до бензиностанция "Петрол".

В квартал "Василико" ще функционират две зони — паркингът при спортните игрища, който в момента се разширява, и паркингът при спирката на ул. "Одринска Тракия" в центъра на квартала.

От общината уточняват, че ще бъдат поставени указателни табели към всички безплатни паркинги.

Припомняме, че през март т.г. Община Царево представи предложение за нов модел на организация на паркирането в града - въвеждане на синя зона за кратковременно паркиране в централната част, с възможност за абонамент от страна на живущите в района, и жълта зона за локално паркиране чрез стикер за местните жители. И в двата случая абонаментът не гарантира конкретно паркомясто.