Пътни полицаи от Сливен използваха дрон с камера, за да ловят нарушители по пътя към Ямбол. Това са едни от първите проби на катаджиите у нас да използват безпилотни апарати за следене на трафика.

Снимките са направени на 2 юни от 9 до 12 часа, като от небето са контролирани отсечките около разклона към Подбалканския път.

Участъците от пътя там са прави, но изпреварването е забранено с ясно непрекъсната осева линия, която може да се види и от космоса. Въпреки това шофьорите с мощни автомобили изпреварват камиони и други коли, които се движат по бавно и често създават опасност от челни удари. За 3-те летателни часа дронът е засякъл двама шофьори за рискови изпреварвания, те са спрени от патрилте на КАТ и са им написани актове.

Схемата на действие на полицията описа фоторепортерът Иван Янев, който пусна във фейсбук видеоклип от акцията край Сливен. “Караш си, гледаш храстите край пътя са чисти... Решаваш да изпревариш малко по-рисково, ама онова малкото бръмчи отгоре и те снима. Операторът направо снася по станцията и след километър патрулката те спира с готовия акт”. Янев отбелязва също, че новата тактика на КАТ прави безполезна шофьорската солидарност с премигване на фаровете, тъй като дронът е високо и е трудно да бъде забелязан от водачите.

Най-горещият въпрос е дали снимките от дрона са годни доказателства пред съда. Според катаджиите те няма как да бъдат атакувани при обжалване, тъй като уредът принадлежи на местната Крииминалистична лаборатория и е сертифициран, минава на технически прегледи и с него спокойно могат да се заснемат от въздуха местата, но които се извършват престъпления или закононарушения.