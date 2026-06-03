Парламентът прие на второ четене промени в Закона за водите, свързани с изискванията в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за гарантиране на минимални разходи за ползване на ВиК услуги и на предпоставки за консолидация при стопанисването и експлоатацията на ВиК системите.

Промените са внесени от "Прогресивна България" (ПБ) и с тях се структурират показатели за качество и ефективност на ВиК услугите - единни за цялата страна.

Предвижда се въвеждане на диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура с оглед постигане на социална поносимост на цената. Също така законопроектът предвижда осъществяване на ВиК услугите във всяка обособена територия само от един ВиК оператор.

Съгласно приетите текстови, за битови потребители се смятат и обекти от обществената социална инфраструктура - детски ясли и детски градини, училища, лечебни и здравни заведения, социални домове, висшите училища, читалищата, молитвените домове, храмовете, манастирите, както и небитовите потребители, които потребяват до 25 куб. м вода на месец.

Правят се и промени в критерия, при който е налице социална непоносимост на цената за предлаганите услуги. Предлага се средномесечният доход да бъде заменен с медианен доход, което според вносителите ще доведе до по-голяма социална справедливост.

С измененията се дава определение за „обособена територия", а именно - територията, на която един ВиК оператор стопанисва, поддържа и експлоатира публичните ВиК мрежи и съоръжения и предоставя ВиК услуги на потребителите, която обхваща най-малко една административно-териториална единица по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.