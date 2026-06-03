Ученическият комитет към Община Бургас обявява фотоконкурс! Имаш око за детайла? Обичаш да снимаш и искаш кадрите ти да променят света около нас? Сега е твоят момент!
Ученическият комитет към Община Бургас организира мащабен фотоконкурс на тема „Екология“!
Какво можеш да спечелиш?
Топ 10 на най-добрите автори ще спечелят ексклузивно посещение на ЗМ „Пода“ и награди!
Как да участваш?
Изпрати своите авторски снимки (до 3 снимки) на students.council.burgas@gmail.com и/ или на адрес: ж.к. „Братя Миладинови“, бул. „Стефан Стамболов” 43, Бургас, 8001 (Новата поща) с „Български пощи“; име на получател: Даян Илиев.
Имейлите (пратките) трябва да съдържат: трите ви имена; училище (ако сте ученик), телефон за връзка, имейл и кратко описание на снимките.
Тема на фотоконкурса: природата на Бургас, птици, растения и всичко, което свързвате с екологията!
Краен срок за изпращане: 15 юни 2026.
Покажи Бургас през твоя обектив и стани част от нещо голямо! Сподели поста, за да научат повече приятели!
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