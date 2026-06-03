Ученическият комитет към Община Бургас обявява фотоконкурс! Имаш око за детайла? Обичаш да снимаш и искаш кадрите ти да променят света около нас? Сега е твоят момент!

Ученическият комитет към Община Бургас организира мащабен фотоконкурс на тема „Екология“!

Какво можеш да спечелиш?

Топ 10 на най-добрите автори ще спечелят ексклузивно посещение на ЗМ „Пода“ и награди!

Как да участваш?

Изпрати своите авторски снимки (до 3 снимки) на

students.council.burgas@gmail.com

и/ или на адрес: ж.к. „Братя Миладинови“, бул. „Стефан Стамболов” 43, Бургас, 8001 (Новата поща) с „Български пощи“; име на получател: Даян Илиев.

Имейлите (пратките) трябва да съдържат: трите ви имена; училище (ако сте ученик), телефон за връзка, имейл и кратко описание на снимките.

Тема на фотоконкурса: природата на Бургас, птици, растения и всичко, което свързвате с екологията!

Краен срок за изпращане: 15 юни 2026.

Покажи Бургас през твоя обектив и стани част от нещо голямо! Сподели поста, за да научат повече приятели!