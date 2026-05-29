Визитка: Доц. д-р Милко Мирчев е водещ гастроентеролог и началник на клиниката по гастроентерология към МБАЛ „Сърце и Мозък“. Завършва медицина в МУ–Варна и развива академична кариера като асистент, главен асистент и доцент с активна преподавателска дейност в обучението на студенти и специализанти. Специализирал е в редица водещи центрове в Германия, Холандия, Швейцария и Великобритания с фокус върху съвременната гастроентерология, хепатология и интервенционална ендоскопия. Професионалните му интереси са насочени към модерната ендоскопска диагностика и лечение на заболяванията на храносмилателната система. Автор е на множество научни публикации и участва като лектор в национални и международни форуми. Член е на водещи български и европейски гастроентерологични организации.



В Световния ден на гастроентерологичното здраве разговаряме с началника на клиниката по гастроентерология към МБАЛ Сърце и Мозък – Бургас - доц. д-р Милко Мирчев – за най-честите стомашно-чревни оплаквания, значението на профилактиката и съвременните възможности за ранна диагностика.

1. Все повече хора се оплакват от стомашен дискомфорт, подуване, болки, хранителни непоносимости. Подценяваме ли сигналите, които тялото ни изпраща?

Оплаквания като подуване, дискомфорт, тежест и газове най-често са функционални нарушения, свързани със стрес, повишена чувствителност на червата или хранителни непоносимости, а не със сериозно заболяване. Обичайно пациентите посягат към пробиотици, спазмолитици, ензими и промени в храненето, но когато симптомите се задържат или се повтарят, това е сигнал да не се отлага консултация със специалист гастроентеролог.



2. Има ли симптоми, които хората определят като „нещо временно“, а всъщност могат да бъдат сигнал за сериозно заболяване?

Да. Сред тях са необяснима загуба на тегло, затруднено преглъщане или „присядане“ на храна, анемия, пожълтяване на кожата и очите и кървене при дефекация. Тези симптоми изискват навременна медицинска оценка и не бива да се подценяват.

3. Какви съвременни изследвания и диагностични възможности предлага Клиниката по гастроентерология в „Сърце и Мозък“ – Бургас?

Клиниката по гастроентерология към МБАЛ “Сърце и Мозък” разполага с всички съвременни методи за диагностика и лечение на заболявания на храносмилателната система – хранопровод, стомах, тънко и дебело черво, черен дроб, панкреас и жлъчни пътища. Сред тях е иновативният FibroScan, какъвто притежават ограничен брой лечебни заведения в България. Чрез него бързо, безболезнено и неинвазивно се установяват увреждания на черния дроб при омазняване, хепатит, цироза, повишени чернодробни ензими и други чернодробни заболявания. Чрез съвременната Капсулна ендоскопия при нас могат да се диагностицират заболявания на тънкото черво, които често остават недостъпни за стандартните изследвания. Методът се прилага при хронични коремни болки, анемия, съмнение за скрито кървене, болест на Крон и продължителни стомашно-чревни оплаквания. Разполагаме и с Холангиоскоп, позволяващ прецизен миниинвазивен оглед на жлъчните пътища при камъни, запушвания, възпаления и съмнения за туморни образувания, с възможност за ранна диагностика и щадящо лечение.

4. Все по-често се говори за профилактика на рака на дебелото черво. Достатъчно информирани ли са хората в България за значението на ранната диагностика?

Достъпът до информация и проведените национални скринингови кампании доведоха до по-добра информираност на българските граждани относно профилактиката на рака на дебелото черво. Като медицински специалисти обаче винаги се стремим и ни се иска все повече хора да провеждат редовна профилактика, защото именно тя е ключът към навременната диагностика и реалния напредък в борбата с това заболяване. Важно е да се знае, че освен колоноскопия съществуват и неинвазивни методи като тест за окултно кървене и виртуална колоноскопия, които не я заменят напълно, но са ценен първоначален скрининг и насочване към ранно откриване.

5. Много пациенти продължават да отлагат колоноскопията от притеснение или страх. Толкова ли е страшно всъщност това изследване?

Колоноскопията в съвременната практика е безопасно и рутинно изследване.

Подготовката може да се извърши и в домашни условия, а самата процедура е кратка – около 15 минути, под лека анестезия и с бързо възстановяване. Най-важното е, че това е едно от най-точните изследвания за дебелото черво – позволява не само откриване на заболявания в ранен стадий, но и отстраняване на полипи още по време на самото изследване, което реално предотвратява развитието на рак.

Затова, въпреки притесненията, това е изключително ценен, прецизен и животоспасяващ метод, който дава сигурност и спокойствие за здравето.

6. Кога е препоръчително човек да започне профилактични гастроентерологични прегледи, дори да няма конкретни оплаквания?

Препоръчва се периодично проследяване на основни изследвания като кръвна картина, кръвна захар, липиден профил и чернодробни ензими на всеки 2–3 години, а след 40 години – по-често. След 50 години е важно да се правят профилактични гастроскопия и колоноскопия, а при фамилна обремененост – още по-рано. Редовната профилактика дава шанс за ранно откриване и успешно лечение.

7. Какво е Вашето послание към хората по повод Световния ден на гастроентерологичното здраве?

Да спазват оптимален хранителен режим, осигуряващ нормално телесно тегло, да избягват застоялия начин на живот. Да знаят, че профилактиката осигурява ранна диагноза дори на ракови заболявания в лечима фаза, удължава преживяемостта и осигурява оптимално качество на живот. Да се доверяват повече на лекари-специалисти с опит и по-малко на интернет. Грижата за здравето е ежедневен избор и е важно все повече хора да го осъзнават и прилагат в живота си. Профилактиката е първата и най-важна стъпка в тази посока.