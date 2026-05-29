На 2 юни 2026 г. Бургас ще отбележи Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от гибелта на поета-революционер.

По този повод от 12:00 часа на паметника на Христо Ботев в Приморски парк, ще бъде проведен военен ритуал, в който ще вземат участие представителни войскови части от Военноморска база Атия и Бургаския духов оркестър и ще бъде отслужена заупокойна молитва от представители на православното духовенство.

Паметта на Христо Ботев и героите, отдали живота си за свободата на България, ще бъде почетена и със сигнал от сирените на системата за ранно оповестяване.

Община Бургас отправя покана към жителите и гостите на града да се присъединят към церемонията за отдаване на почит към великия българин.