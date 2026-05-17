Испания продължава да бъде абсолютният световен лидер по „Син флаг“, постигайки исторически рекорд от 794 „Сини флага“, раздадени на нейните плажове и пристанища. Региони като Коста Бланка и Мурсия (с 41 награди) водят в националната класация, пише Newsweek.

И Гърция отново заема 2-ро място в световен мащаб с 624 плажа , 17 пристанища и 17 наградени лодки.

Регионът на Крит е на първо място в страната със 154 сертифицирани плажа, следван отблизо от Халкидики с 93, северната континентална част на Гърция, международно призната за организираната си брегова линия и изключителната чистота на водата, съобщава greekcitytimes.com .

Емблематични плажове като Кукунариес в Скиатос, Голдън Бийч на Тасос, Астир Бийч Вулиагменис в Атина и Миртос на Кефалония са запазили своите отличителни белези.

Българското Черноморие достигна рекордния брой от 26 плажа и 6 пристанища, удостоени с престижния „Син флаг“ през сезон 2026.

Плажове в България със „Син флаг“ през 2026 г.: Бяла Лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево Център, Златни пясъци, Слънчев ден, Кабана Черноморец, Бяла Юг, Обзор Център, Робинзон, Свети Влас Изток, +Слънчев бряг Север, Слънчев бряг Централен, Слънчев бряг Юг, Несебър Юг, Поморие Изток, Бургас Север, Къмпинг Черноморец, Созопол Централен, Созопол Харманите, Дюни, Аркутино, Бутамята.

Наградените яхтени пристанища в България през 2026 г. са: Карантината, Варна, Марина Диневи – Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие, Ченгене скеле.

Как се присъжда „Син флаг“?

„Син флаг“ е отличие, присъждано на плажове и пристанища, които отговарят на строг набор от 33 критерия.

Тези стандарти се фокусират върху четири ключови стълба: качество на водата, управление на околната среда, екологично образование и безопасност и услуги.

Сертификатът се подновява ежегодно, след подробни проверки и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат високо и устойчиво ниво на качество.

Плажовете със Син флаг традиционно привличат повече туристи, особено семейства и посетители от страни, които поставят силен акцент върху екологичните и безопасни стандарти.