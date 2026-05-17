Отваря се още едно перо в бюджета. Никой не е очаквал "Евровизия". Сега трябва да има евровизионно перо в бюджета, каза бившият служебен финансов министър Георги Клисурски в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

"Сърдечно се радвам за DARA и нейния екип за тази победа, защото освен победа за България, това наистина е победа и признание от цяла Европа за DARA като изпълнител, за DARA като индивид. И отново така лично бих искал да се обърна към нея - поздравявам я за това, че не се предаде през всичките тези трудности и че показа какво е характер и какво е хъс за победа, за креативност и артистичност", каза Клисурски.

Клисурски изтъкна, че България вече придобива опит в организирането на подобни мащабни събития, след Джирото и очакваното европейско първенство по волейбол.

По повод очакванията за новия бюджет Георги Клисурски обясни, че е оставил на Гълъб Донев много дебела папка със състоянието на всички инициативи в Министерството на финансите, включително и бюджетните параметри.

"Разбира се, не е официален проект на бюджет, тъй като моята лична позиция е, че при толкова огромно мнозинство, с което все пак "Прогресивна България" е избрана, не би било легитимно служебен кабинет да им представя дори проект на бюджет. Те са демократично избрано правителство, което сега има пълното право да разработи своя собствен проект по своя преценка", каза още той.

По повод мерките на кабинета за овладяване на цените, Клисурски обясни, че се смесват две неща - инфлационният натиск и въвеждането на еврото.

"Високите цени по принцип, тези сравнително високи цени, които наблюдаваме от 2022 година насам до 2026-а - последните четири години ние сме в среда на сравнително висока инфлация спрямо нормалната, която трябва да е 2%. И сега изведнъж се предлага един голям пакет от законопроекти, които един вид се опитват да намалят цените по принцип. А в момента големият фактор, който според мен трябва да се адресира, е именно повишените цени на горивата. И затова мерките, които пък служебният кабинет предложи, бяха насочени именно там - подкрепа за най-уязвимите във връзка с горивата и подкрепа за ключови сектори, които разбира се са ощетени - транспортния и земеделския", добави Клисурски.

Клисурски отрече държавата да се намира в "катастрофално състояние" и препоръча на новия кабинет да смекчат малко тона и да не се плаши толкова и бизнесът, и гражданите с някакви катастрофи или апокалипсиси в бюджетната сфера.