След скандала между доставчика на храна и депутата от “Демократична България” Ивайло Мирчев за неправилно паркиране, 34-годишният мъже пуснат под гаранция срещу 500 евро от районната прокуратура на София.

Доставчикът на храна е привлечен като обвиняем за хулиганство и нанасяне на лека телесна повреда. Причината- по данни на прокуратурата доставчикът е ударил Мирчев в лицето. Първоначално в клип разпространен в социалните мрежи Мирчев потвърди, че е ударен, но впоследствие отрече.

Случаят е от четвъртък, в столичния квартал „Лозенец“, когато между двамата е възникнал конфликт на пътя, след като автомобил е препречил движението. По данни от разследването напрежението е ескалирало, като куриерът е посегнал на депутата, а при опит на Мирчев да спре ситуацията до пристигане на полицията, почти е бил качен върху капака на автомобила.