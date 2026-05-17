Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин в понеделник, 18 май, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
В рамките на визитата премиерът ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц.
След официалната церемония по посрещането с военни почести в канцлерството Радев и Мерц ще разговарят "на четири очи". След това ще се състои и пленарна среща на двете делегации.
В българската делегация ще участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова.
Във фокуса на разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност.
Германия е първата страна, която Румен Радев посещава като министър-председател. От Министерския съвет посочват, че визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете държави и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както двустранно, така и в рамките на ЕС и НАТО.
Очаква се срещата на най-високо равнище да даде нов импулс на политическия диалог и да очертае възможности за задълбочаване на партньорството.
