Световната здравна организация обяви извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус е преценил, че огнището, причинено от вируса Бундибугио, представлява "извънредна ситуация в областта на общественото здраве с международно значение" (PHEIC), макар засега да не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация.

Според организацията решението цели да постави съседните държави в повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата.

Към събота в провинция Итури в североизточната част на ДР Конго са регистрирани осем лабораторно потвърдени случая, 246 предполагаеми случая и 80 предполагаеми смъртни случая в най-малко три здравни зони. Провинцията граничи с Уганда и Южен Судан.

СЗО съобщи още, че на 15 и 16 май в столицата на Уганда Кампала са били установени два лабораторно потвърдени случая. Единият е завършил със смърт. По данни на организацията двамата заразени са пътували от ДР Конго, като между случаите не е установена пряка връзка.

Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности.

Според германския институт "Роберт Кох" смъртността при ебола може да достигне до 90% при липса на навременно лечение.

По време на епидемията в Западна Африка през 2014-2015 г. от заболяването загинаха над 11 000 души.

Последното огнище на ебола в ДР Конго беше регистрирано през септември миналата година, когато 45 души починаха в провинция Касаи в югозападната част на страната. Това беше 16-ата епидемия от ебола в страната от 1976 г. насам, пише БТА.