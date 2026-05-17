Над 6,8 тона негодни храни ще бъдат унищожени в екарисаж след проверка на Българската агенция по безопасност на храните в месокомбинат в Костинброд, съобщиха от агенцията.

При инспекцията в камера за замразени суровини са открити 6,78 тона месни продукти без необходимата маркировка и етикетировка, както и с изтекъл срок на годност. Храните са били съхранявани заедно с годни за консумация продукти и със 77 килограма храни за домашни любимци с изтекъл срок.

По време на проверката инспекторите са установили, че в предприятието се извършва транжиране на месо, но стерилизаторите за ножове не са били включени. Заради нарушението близо 414 килограма месо са насочени за задължителна термична преработка преди евентуална употреба.

Проверката е констатирала и редица проблеми със санитарно-хигиенните условия в обекта. Вода от една от мивките в транжорната е изтичала директно на пода, а една от стените в помещението е била корозирала.

В камера за зреене на месни заготовки инспекторите са установили теч от хладилен агрегат, както и съхранение на зеленчуци в транспортни опаковки в нарушение на изискванията.

От БАБХ съобщиха, че на фирмата ще бъдат връчени акт за административно нарушение и задължително предписание за отстраняване на констатираните проблеми.