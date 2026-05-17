България триумфира на „Евровизия“. Нашият представител – Дара, спечели безкомпромисно вота и на журито, и на публиката. Тя спечели 204 точки от журито във всяка държава, а от публиката – 312. Вторият – участникът от Израел, остана далеч назад – с 343 точки.

Българската певица буквално взриви сцената, а публиката избухна с ритъма на „Бангарнга“.

Преди финала DARA получи и наградата за най-добро артистично изпълнение, избрано от коментаторите на участващите държави.

Честито, Дара! Честито, България!