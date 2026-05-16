Изстреляни са 93 ракети срещу градоносен облак, преминал през община Сливен, съобщи Даниела Мушкова, директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" - село Старо село.

По думите ѝ градушка тази вечер е била съпътствана от проливен дъжд. Градушката е била с размери до лещено зърно и е продължила около три минути.

Градоносната клетка е навлязла в Ямболска област с много сериозни параметри и, ако не е било извършено обстрелване, е щяло да има значителни щети, посочи Мушкова.

Защитаваната територия включва 99 населени места в осем общини, сред които Сливен, Нова Загора, Твърдица, както и части от Ямбол, Стара Загора, Гурково, Николаево и Раднево. Броят на въздействията (изстрелвания на ракети срещу градоносни облаци) расте всяка година. Миналата година са изстреляни около 1500 ракети. Служителите работят денонощно по време на активния сезон - от средата на април до прибирането на реколтата.

"Още от 8:30 сутринта знаем дали се очаква градушка - благодарение на програмата, която изчислява коефициенти за градоопасност. Тези анализи не са еднократни - на всеки 3 часа правим нов сондаж на атмосферата", обясни също Даниела Мушкова.