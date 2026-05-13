Екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) извърши своята мисия номер 240, транспортирайки 71-годишен пациент с черепно-мозъчна травма от Петрич до София. Спасителната акция е реализирана успешно в сряда, съобщават от държавната институция.

Възрастният мъж първоначално е бил приет във втора база на МБАЛ – Благоевград, намираща се в град Петрич. След обстойна преценка на медицинските специалисти и влошеното му общо състояние, от координационния център в Благоевград е подаден сигнал за необходимост от спешно преместване в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

Медицинският хеликоптер, пилотиран от капитаните Николай Николов и Велин Андреев, е кацнал на стадион „Цар Самуил“ в Петрич. Пациентът е бил поет от дежурния медицински екип в състав д-р Стефан Стефанов и медицинска сестра Нина Минкова, след което е транспортиран до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Анна“ в столицата за последващо лечение.

По данни на struma.com, 71-годишният мъж е известен хирург от болницата в Петрич. Лекарят е получил сериозна черепно-мозъчна травма и кръвоизлив, след като вчера се е спънал и паднал тежко, удряйки силно главата си. По първоначална информация състоянието му рязко се е влошило малко след инцидента, което е наложило спешната му хоспитализация в реанимацията на болницата в Петрич.

Случаят предизвика сериозен отзвук сред колегите и жителите на Петрич, тъй като лекарят е сред добре познатите и уважавани хирурзи в региона. Към момента няма официална информация за състоянието му от столичната клиника.