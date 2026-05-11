Писането на ръка ни прави по-умни. За това говори Диана Фъртунова - писател, калиграф и магистър логопед по време на среща, организирана от Бургаския Исторически музей, посветена и на братята Кирил и Методий, чиято памет православната църква почита на 11 май. Рано или късно човечеството ще се върне към писането на ръка, смята Фъртунова.

“При писането на ръка в мозъка се активират специални зони, които отговарят за нервните импулси, които протичат между отделните центрове на мозъка, особено със свързания с паметта, на сензорната обработка на информацията. Когато просто натискаме клавиш с пръст тази стимулация не работи”, обяснява Диана Фъртунова пред БНР.

Медиците твърдят, че красивият почерк и писането на ръка допринасят за доброто ментално здраве и по-дълъг живот. В Япония и Китай, където калиграфията е масово практикувана, писането се счита за форма на лечение. В същото време в Швеция, след въвеждането на дигиталното образование, отчитат драстично снижаване на грамотността и разбирането на учебния материал и сега в скандинавската страна се връщат към писането на ръка.

Родителите трябва да ограничат достъпа на децата до дигитални устройства и да ги стимулират да пишат, каза Диана Фъртунова. Роля имат и учителите, които могат да изискват да се пише на ръка.