Букварчето има специално място в сърцето на всеки българин – по него се учим да четем и пишем, с него откриваме света на думите и правим първите си стъпки в света на знанието.

По повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – в Бургас издателство „Просвета“ представя изложбата на открито „Букварите на поколения българи“, която разказва документалната и визуалната история на първия и най-обичан учебник на всяко българско дете.

Експозицията е организирана в партньорство с Община Бургас. Разположена е на пл. „Тройката“ пред Културен дом НХК и ще бъде свободно достъпна до 31 май за всички жители и гости на града.

Официалното представяне на изложбата, съпроводено с празничен концерт, ще се състои на 18 май от 17:30 ч. на откритата сцена на Културен дом НХК. Входът е свободен.

Изложбата представя всичките 13 буквара, създадени за общообразователните училища от „Просвета“ от основаването на издателството през 1945 г. до днес. Проектът е дело на Свобода Цекова и Антон Стайков, които чрез тази изложба представят историята на българския буквар като част от историята на българското образование и култура.