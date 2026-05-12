50 деца от ДГ „Звездица-Зорница“ посетиха днес Детската болница „Света Анастасия“, за да поздравят медицинските сестри на Световния ден на сестринството. От своя страна екипът се бе подготвил с изненади. Най-голямата бе пристигането на много плюшени пациенти в болницата, които трябваше да бъдат прегледани и излекувани с помощта на малките лекари и медицински сестри.

Разпределени на няколко станции, децата, облечени в специални униформи, преглеждаха Мечо със слушалки, правиха му инхалация, за да не кашля, гледаха му коремчето с ехограф и ранената лапичка с подвижен рентгет. Накрая всяко дете получи диплома за малък помощник на медицинските сестри. Гостите от ДГ „Звездица-Зорница“, водени от директорката София Димитрова, поздравиха медицинските сестри с песни и пожелания.

Заради големия интерес и утре, 13 май, лечението на Мечо в Детската болница ще продължи с помощта на още бургаски деца.