Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Явор Гечев от "Прогресивна България", бе приет на първо гласуване от временната комисия по бюджет и финанси към парламента.

Това се случи със 17 гласа "за", 2 "въздържал се" и 2 гласа "против" от временната комисия по бюджет и финанси към парламента.

Законопроектът на практика прехвърля някои текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок.

Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът изброява обективни икономически фактори, при които може да се счита, че покачването на цените е обосновано, сред които увеличаване на доставни или производствени разходи, ръст в разходите за труд, поскъпване на енергията и други.

Контролният орган в лицето на КЗП ще преценява обосноваността чрез съпоставка между увеличението на цената и въздействието на записаните в закона фактори върху разходите или икономическата дейност на търговеца.

Редът и начинът за извършване на преценката дали цените са обосновано повишени, както и сравним преходен период ще бъдат определени с методика, която следва да се приеме с акт на Министерски съвет в срок до 3 месеца след влизането в сила на този закон.

При нарушение на забраната за прилагане на прекомерно високи цени КЗК ще може да налага имуществена санкция до 10 на сто от общия оборот на предприятието за предходната финансова година.

Според текстовете предприятията, извършващи търговия на дребно с бързооборотни стоки и достигащи до определен оборот или пазарен дял (праговете предстои да бъдат определени с наредбата на Министерски съвет), ще подлежат на специален режим на прозрачност, включително да предоставят при поискване информация за структурите на цените и да съхраняват данни за ценообразуването за срок не по-кратък от 5 години.

Законопроектът предвижда създаването на електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански, хранителни продукти и суровини, както и на други продукти на етап търговия на едро от бизнес операторите до дистрибуцията до краен потребител. Регистърът ще се поддържа от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, като информацията и редът и условията за водене на регистъра ще бъдат определени с наредба на Министерски съвет, която трябва да бъде приета в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон. В срок до 2 месеца след приемането на наредбата пък се изготвя задание за изработването на регистъра. Според вносителите този регистър ще позволи откриване на индикатори за пазарни деформации и нелоялни търговски практики.

Законопроектът завишава двойно глобите за необосновано повишаване на цените, като за виновни лица санкцията е в размер от 1000 до 10 000 евро, а имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица е от 5000 евро до 100 000 евро.

Когато нарушението е извършено по отношение на повече от една стока, услуга или търговски обект, за всяко нарушение се налага отделно наказание, пише в законопроекта.

Според текстовете на законопроекта, търговците, осъществяващи дейност с предмет търговия на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро са длъжни да публикуват ежедневно до 07:00 часа в машинно четим формат, позволяващ извличане на данни, на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница.

Търговците трябва да подават тази информация и към КЗП, която от своя страна поддържа интернет портал, където се публикуват продажните цени на стоките. Предвижда се освен продажната цена, порталът да показва и цената на едро на конкретните стоки, както и „справедлива цена“, която ще се определя по методика, изготвена от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Законът влиза в сила на 9 август 2026 година и се прилага до 9 август 2027 година, предвиждат поправките.

