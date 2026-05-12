Уважаеми медицински сестри,



Поздравявам Ви по повод професионалния Ви празник -12 май!

Днес изразявам своята признателност към всички Вас – хората, които всеки ден даряват грижа, внимание, професионализъм и човечност. Вашата работа е не просто професия, а призвание, което изисква сила, отдаденост и голямо сърце.

Благодарение на Вашите усилия и всеотдайност хиляди пациенти получават подкрепа, надежда и увереност в най-трудните моменти. Вие сте незаменима част от бургаската здравна система и истинска опора за обществото.

Приемете моите искрени благодарности за труда, който полагате ежедневно, за търпението и състраданието, с които изпълнявате своята мисия.

Пожелавам Ви здраве, професионално удовлетворение, уважение и лично щастие. Нека доброто, което дарявате на хората, се връща многократно към Вас!



Честит празник!