От днес до 11 юни Морската градина в Бургас се превръща в пространство за духовност и история с откриването на изложбата „Светлината от буквите“.

Експозицията е част от празничния месец май, припомняйки, че в основата на нашето четмо и писмо стои най-четената книга в историята на човечеството - Библията.

В рамките на месец жителите и гостите на града ще могат да видят 12 пана, които разказват за неразривната връзка между вярата и българската история.

Изложбата събира на едно място вечните библейски пасажи с вдъхновяващите думи на видни български личности, за които Божието слово е било компас и опора.

Тя е и своеобразен мост към Осмото издание на публичното четене на Библията на открито, което обединява общественици, духовници и културни дейци в почит на делото на светите братя Кирил и Методий.

Организаторите канят всички бургазлии не само да разгледат паната, но и да станат част от живото събитие на 21 май от 18:00 ч. на сцена „Охлюва“.