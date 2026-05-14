Вълнуващата опера от Пучини ще разкаже тъжната история от Изтока под диригентската палка на Иван Кожухаров на 15 май в залата на Операта

Поредното вълнуващо събитие на Държавна опера – Бургас предстои на 15 май, петък, от 19:00 часа. На сцената на Операта ще бъде представена една от най-популярните опери от Джакомо Пучини – „Мадам Бътерфлай“, в задълбочения режисьорски прочит на проф. д-р Александър Текелиев. Под палката на именития български диригент със забележителна дългогодишна международна кариера Иван Кожухаров, почетен гражданин на Бургас, изтъкнатото сопрано Йоана Железчева – в ролята на Мадам Бътерфлай, великолепният тенор Георги Динев /гост/, който за трети път влиза в ролята на Пинкертон на бургаска сцена, блестящият баритон Валери Турманов – в образа на Шарплес, чудесното мецосопрано Лина Пеева, заедно с останалите прекрасни солисти, оркестър и хор, ще разкажат чрез средствата на музикално-сценичното изкуство една тъжна история от Изтока – за силни чувства, дълго очакване, разочарование, повехнали надежди, покруса, болка и смърт.

Представлението на Пучиниевия шедьовър разказа трагичната история от различен за нас, европейците, свят, с непонятни за нас сложни взаимовръзки между понятията – за смисъла на живота, символиката на любовта и очакването, цената на честта и саможертвата. Операта "Мадам Бътерфлай" не е помпозна, залагаща на външен блясък, вихрена динамика и технически ефекти. Нейното чародейство е в нежния психологизъм, вникване в същността на героите, артистичното превъплъщение в затрогващото предаване на душевните състояния и разкриване на сърцевината на дълбоките вътрешни борби.

Присъстващите в залата на Операта в петък ще имат привилегията да проследят със затаен дъх драмата на Чо‐Чо‐сан, чиято душа преживява трагична метаморфоза – от нежния възторг на споделената любов с лейтенанта от Американските военноморски сили Пинкертон, до разкъсващия вътрешен избор, който я води до осъзнатата саможертва. Като Мадам Бътерфлай на сцената на Операта на 15 май ще се представи оперната прима Йоана Железчева, която е неотразима в сложната роля, изискваща блестяща вокална техника и кондиция. Лиричният тембър на Железчева напълно импонира на емоционалността и натюрела на японката Чо-Чо-сан. Тя е безапелационна в една от коронните си роли – и силна, като защитна външна обвивка, и вътрешно ранима – с прекрасни динамични нюанси на гласа и чудесно пресъздаден емоционален свят на Чо‐Чо‐сан.

Образът на лейтенанта на американските военноморски сили Пинкертон ще бъде представен от тенора Георги Динев /гост/. Забележителният тенор влиза в образа на любимия на Чо-Чо-сан – Пинкертон, на когото тя се доверява с цялата всеотдайност на женската си същност, но плаща висока цена за своята чистосърдечност. Бургаската публика познава Георги Динев и от неговата вълнуваща интерпретация на Дон Хосе в „Кармен“ – през пролетта на 2022 г. Тенорът, освен изтъкнат оперен изпълнител с международна кариера, е и успешен режисьор на оперни, оперетни постановки и мюзикъли.

Ценителите очакват с любопитства вокалното и артистично партньорство на Йоана Железчева с Георги Динев, които със сигурност ще докоснат емоционалния свят на присъстващите – както с нежните си темброви оттенъци, така и с мощния изблик на богатите си гласове. Блестящият сценичен тандем Железчева – Динев по безупречен начин ще пресъздаде драмата на една обречена любов, преминаваща през метаморфозите на страстта, отчаянието и краха на надеждата. И двамата именити солисти ще бъдат докрай отдадени във вникването на образите, всеки от тях – с различен натюрел, поради различията в културата, традициите и световъзприятието. Но свързани от една съдбовна любов, която е с логично трагичен край – поради натиска на обстоятелствата.

В ролята на американския консул в Нагасаки Шарплес влиза харизматичният баритон Валери Турманов, който представя сложния образ с достолепие, блестяща вокална техника и вещ психологизъм. Той съумява да представи достоверно ролята на дипломата, който изпитва истинско човешко съчувствие спрямо трагедията на самотната майка и неминуемата трагична развръзка на любовната история. В образа на доверената прислужница на Мадам Бътерфлай Сузуки ще се представи мецосопраното Лина Пеева, сърцераздирателно въздействаща в образа на Сузуки. С финес и характерната за японската култура ефирна сдържаност, под чиято повърхност се крие развълнувано море от емоции, тя ще представи образа на отдадената емоционално Сузуки, която емпатично преживява емоционалните състояния на Бътерфлай. Вписващи се в цялостната картина на източната приказка ще бъдат и: Калина Попова, мецосопран – като Кейт Пинкертон – съпругата на лейтенанта от Военноморските сили на САЩ Пинкертон, Яни Николов, тенор – Горо, Милен Динолов, тенор – Принц Ямадори, Костадин Мечков, бас – Чичо Бонзо, Иван Грозев, бас – като Имперски комисар и Нотариус, Майката на Чо-Чо-Сан – Благовеста Белева, сопран, Братовчедката на Чо-Чо-Сан – сопраното Стефка Христозова. Всички артисти от забележителния състав предават трогателната история с типичната за японската култура култивирана сдържаност, под чиято повърхност се крие развълнувано море от емоции и разкриват по неподражаем начин същината на изкуството – да разтърсва, пречиства и да изкарва на повърхността на същността ни трансформираната болка от съпричастността с една трагична човешка история от Изтока.

Сценографията на „Мадам Бътерфлай“, издържана в минималистичния източен стил, е на Борис Стойнов, художник на изящните костюми е Цветанка Петкова-Стойнова. Хоровият състав с диригент Александър Чепанов постигна завиден баланс, чистота и изящество – като усещане за лежерна разходка в красива японска вишнева градина. Хорът се отличава с блестящи приглушени тонове във важни психологически моменти и чудесно разгърнат емоционален и вокален регистър.

Стабилност и изграждане на драматургичната линия – по несравним Пучиниев начин, предавайки истинския заряд на музикалния текст – като мисъл, емоция, породени чувства, като сила на съпреживяването, като изграждане и динамика, показва и оркестърът с концертмайстор Христо Белчев. Помощник-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов, корепетитор – Илиана Тодорова.

„Мадам Бътерфлай“ е изящен и визуално грабващ спектакъл, впечатляващ с характерните за японската култура артефакти.

Действието на „Мадам Бътерфлай“ се развива в началото на XX век в Нагасаки. Историята е за младата гейша, Чо-Чо-сан, която е кръстена „Пеперуда“, заради нейната красота и изящество. Гейшата е влюбена в лейтенанта на американската флота Пинкертон. Усещането за съдбовност на чувствата и вътрешният й подтик са толкова силни и тя се противопоставя на традициите на своя народ и се омъжва за него. Влюбеното сърце не допуска, че неговият учестен от любовта ритъм се разминава с пресметливостта и непоследователността на нейния избраник…

Историята на Мадам Бътерфлай е трагедията на сблъсъка на два свята: западен и източен, мъжки и женски, екстровертен и интровертен. И парадоксът е, че един цивилизован човек всъщност се оказва варварин, като отношение, отказ от отговорност, непостоянство на чувства и желания, неспазване на мъжко обещание, отричане от светостта на думите, които обричат две души една на друга. Но за младата японка повелите на древните традиции, които изглеждат достатъчно „диви“ и архаични за западното мислене, понятията „свещен съюз“, „лоялност“, „отдаденост“, „любов“ имат тежест, по-голяма дори от цената на самия живот.

Чо-чо-сан е красива жена, носеща типичните характерни черти на източната душевност. Но въпреки привидната крехкост, „Пеперудата“ показва неочаквана издръжливост, следвайки принципите си до края на земния си път, белязан с трагична саможертва.

Билети за „Мадам Бътерфлай" можете да намерите на касата на Операта, на каса „Часовника" /пред хотел „България"/, както и в мрежите на Grabo и Eventim.














