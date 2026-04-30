Общ протест на браншови организации от транспортния сектор, клиенти и служители на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД се провежда пред сградите на Народното събрание и Министерския съвет в София. Днес е първото заседание на 52-рия парламент.

Протестиращите искат оставката на Комисията за финансов надзор (КФН) и по-късно предвиждат да се отправят към сградата й. Исканията им са за „незабавно прекратяване на непрестанните репресии към компанията и престъпното повишение в цените на застраховката „Гражданска отговорност“. Те заявиха, че ако не се вземат мерки, ще последват нови протести и секторите, засегнати от ръста на задължителната застраховка, могат също да излязат на улицата.

В началото на април Комисията за финансов надзор наложи забрана на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях. От КФН посочиха, че целта на забраната е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията, а причината за нея са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.