Обновената писта на летище Бургас бе открита със специален полет FB 2204 на националния превозвач „България Еър“ и водосвет, отслужен от Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий. Така бе поставено началото на нова ера в развитието на аеропорта и тя се превърна в катализатор за икономическото развитие на региона, съобщиха от пресслужбата на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

Оттам подчертаха, че след повече от 40 години експлоатация предишната писта е достигнала края на своя жизнен цикъл, а това е наложило нейната пълна рехабилитация, за да се създадат възможности за изграждането на изцяло нова инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти за безопасност и ефективност.

Проектът е най-значимата самостоятелна инвестиция в историята на летището и бе на стойност над 60 милиона евро.

Като част от реализацията мусизползвани над 127 000 тона асфалт, приготвен със специален полимермодифициран битум, включително за пистата и рульожните пътеки, като бяха внедрени съвременни технологии за повишена устойчивост и дълготрайност. Изградена бе и модерна светлинна система с 368 нови LED светлини, над 65 000 метра кабелни трасета и приблизително 189 километра кабелна мрежа, както и отводнителна система с обща дължина над 9,6 километра. Паралелно с това бяха модернизирани перонните площи с 13 800 кв. м нов високоякостен бетон и 6 400 кв. м нова асфалтова повърхност.

Реконструкцията бе завършена в рамките на шест месеца, изцяло в съответствие с планирания график, като строителните дейности бяха извършвани през зимния период с цел минимизиране на въздействието върху активния летен сезон и осигуряване на непрекъсната работа за авиокомпаниите и пътниците.

Проектът включваше и силен устойчив компонент, като приблизително 97% от демонтираните материали бяха повторно използвани, а основните материали бяха доставени изцяло от региона на Бургас, което допринесе за намаляване на транспортните дейности и въглеродния отпечатък.

„Официалното откриване на рехабилитираната писта отбелязва важен етап в дългосрочното развитие на Летище Бургас. То подчертава ясния ангажимент на „Фрапорт“ да продължи да затвърждава позицията на летището като ключов вход към региона на Южното Черноморие, като подкрепя свързаността, туризма и устойчивия икономически растеж“, заяви Деница Вайсмантел, председател на Надзорния съвет на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

„Това е проект, който е не просто инфраструктурно постижение, а ясна заявка за бъдещето. Тази инвестиция, на стойност над 60 милиона евро, е ключова за дългосрочното развитие на аеропорта. Тя е инвестиция в сигурността, в качеството на обслужване и най-вече – в свързаността на Бургас с Европа и света. По-добрата свързаност означава повече възможности – за туризъм, за бизнес и за цялостното развитие на региона“, коментира Христо Тодоров, член на Надзорния съвет на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

„Днес отбелязваме нещо много повече от откриването на писта. Това е най-голямата самостоятелна инвестиция, реализирана някога в Летище Бургас и в българската летищна инфраструктура като цяло, и ясен израз на нашия дългосрочен ангажимент към България. С този проект укрепваме безопасността, надеждността и капацитета, създавайки стабилна основа за бъдещ растеж на целия регион на Южното Черноморие“, заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.