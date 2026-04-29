Над 200 деца от четири бургаски танцови школи и НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ ще се включат в пъстър флашмоб, посветен на старта на Giro d’Italia в Бургас. Атрактивното събитие ще се проведе на 8 май от 16:30 часа на Терасата на Казиното и обещава да се превърне в един от най-емоционалните акценти в програмата около престижното спортно събитие.

Във впечатляващата инициатива ще участват талантливите танцьори от Танцова школа „ДЮН“, Танцова школа „Естрела“, Студио 29, Танцова школа „Фрея“, както и възпитаници на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“. Специално за събитието младите изпълнители са подготвили общ танц, създаден съвместно от всички школи.

Кулминацията на флашмоба ще бъде впечатляваща финална композиция, в която всички участници ще се подредят в мащабен надпис „БУРГАС“, който ще може да бъде видян от високо.

Организаторите предвиждат събитието да бъде заснето, а видеото от атрактивната проява ще бъде разпространено в социалните мрежи, свързани с Giro d’Italia, като по този начин Бургас ще достигне до още по-широка международна аудитория.

Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на туризма.