В контекста на нарастващия дебат за забраната на мобилните телефони в училище, английската учителка и писателка Лола Околоси представя критичен и задълбочен анализ на ролята на смартфоните в образованието. По-долу представяме нейния коментар без изменения:

Изглежда невероятно сега, но преди десетилетие водехме дебат за потенциалните ползи от мобилните телефони в училище. Тогава някои директори на частни училища настояваха, че тези миникомпютри са "мощен ресурс", който учителите трябва да "използват", а не да се страхуват от него. В опит да противодействам на това, което днес мога да нарека само фантазия, аз аргументирах обратното. Въвеждането им в класните стаи щеше да увеличи разликата в постиженията между богатите и бедните ученици. Също така, писах тогава, това ще натовари още повече децата, чиито родители не могат да си позволят зашеметяващите цени на най-новите смартфони. Поглеждайки назад, както защитата на телефоните в училище, така и моят отпор срещу нея изглеждат болезнено наивни.

Телефоните се оказаха много по-вредни, отколкото която и да е страна в дебата можеше да си представи. Училищата отлично познават заплахата, която телефоните представляват за вниманието на учениците. Но проблемът е много по-сериозен от просто разсейване в час. Смартфоните и тяхната симбиотична връзка със социалните мрежи се оказаха тютюнът на нашето време. Обявлението на правителството в понеделник, че ще превърне съществуващите насоки в Англия относно телефоните в училище в законова забрана, звучи по-малко като смела намеса и повече като просто признание на реалността.

Смартфоните излагат младите хора на редица рискове - от липса на сън заради безкрайното "скролване", през тежки чувства на неадекватност, породени от принудата да "сравняваш и да се отчайваш", до радикализация от т.нар. "маносфера" и лесен достъп до насилствена порнография. Списъкът продължава. Училищата вече са стигнали до извода, че ако учениците не бъдат защитени от тези опасности, учителите не могат да преподават ефективно.

Същевременно училищата знаят, че прилагането на подобна забрана далеч не е лесно. Проучване на Бирмингамския университет от февруари установи, че персоналът в училища с "рестриктивни" политики за смартфоните - изискващи учениците да изключват устройствата си и да ги прибират или предават - отделя над 100 часа седмично за налагането на тези правила. Това е равностойно на пълната работна седмица на трима служители. Изследователите заключават, че при потенциална цена от 94 паунда на ученик, прилагането на тези мерки е "огромно източване" на и без това ограничените ресурси. Въпросът е дали правителството ще увеличи финансирането на училищата с оглед на тази реалност.

Като се има предвид, че правителството предлага увеличение на заплатите на учителите с 6,5% за три години, без да осигури финансиране, което означава, че училищата сами трябва да поемат разходите, отговорът вероятно е "не".

Проблемът с прилагането няма да изчезне магически. Някои учители, изплашени или уморени от конфликтите, които възникват, когато поискат телефон от ученик, ще продължат "тактически да игнорират" звука на известията. Ръководител на клас в училище със строги правила споделя, че типичните реакции на учениците са "отричане и съпротива", "вербална агресия" и "сериозна враждебност". Има случаи, в които учител се е заключвал в кабинета си, за да се предпази от разгневен ученик, настояващ да си върне телефона. Някои ученици дори предпочитат да пропуснат учебния ден, вместо да предадат устройството си.

Има и ученици, които носят по няколко телефона, за да дадат един "жертвен" при проверка и да изглеждат, че спазват правилата. При друг случай пълната зависимост на ученик от телефона е довела до истински срив, когато родител се е опитал да постави ограничения - детето е претърсило дома си като зависим, търсещ следващата доза.

В друго училище родител, разгневен от конфискуването на телефона на детето му, се е обадил в полицията. Това показва колко сложен е проблемът. Проучване на Smart Schools, публикувано в научното издание Lancet Regional Health - Europe, не открива доказателства, че строгите политики за телефоните водят до по-добро психично здраве или до по-ниска обща употреба на устройства. Докато училищата могат да ограничат използването през деня, те нямат контрол извън него - учениците компенсират с още по-интензивна употреба у дома.

Затова - да, забраната на телефоните е необходима и добре дошла. Но училищата имат право да питат каква подкрепа ще получат в преходния период. Решението трябва да включва семействата, държавата и най-вече компаниите за социални мрежи, които могат да направят повече за защита на младите хора. Учителите могат да отнемат телефона, но не могат сами да се справят с детства, оформени от зависимост към безкрайното дигитално съдържание. Да се преструваме, че могат, би било болезнено наивно.