Отчетът го дават българските граждани. Видхяме, че това бяха едни от най-добре организираните и честни избори в българската история по най-различни оценки. Това съобщи пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров.

„Оставяме едно добро наследство. Оставяме един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани и зададохме един стандарт, който се надяваме да бъде последван от следващите управляващи“, коментира той.





„Подготвили сме много ясен пакет от мерки, които са придвижени към парламента, и още с формирането му трябва да бъдат приети - не само, за да се помогне на ПВУ, а защото това са изключително важни мерки за това България и системата на управление да заработи по начина, по който българите очакват“, разясни премиерът.

По думите му стана ясно, че те ще бъдат предадени на следващата власт.





„Ние сме в състояние на удължителен бюджет - това са резултатите на предишното правителство. Това е нещото, което извади българите на улиците. Една от другите важни дейности на новото правителство е приемането на нов редовен бюджет, в който тези нови мерки ще бъдат залегнали отговорно, така че да няма увеличение на бюджетния дефицит“, каза Гюров.

Андрей Гюров категорично заяви, че на територията на България няма действия, които да са свързани с войната в Иран.

Припомняме, че в "Политико" излезе публикация, според която Белият дом е класирал България в списък с „послушни съюзници“, защото тихомълком е оказала подкрепа за войната в Иран.