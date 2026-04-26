Цените на повечето зеленчуци вървят надолу на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 1,36 на сто до 2,746 пункта спрямо 2,784 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поевтиняването при краставиците - с 20,65 на сто до 1,72 евро за килограм, и доматите - с 19,32 на сто до 2,36 евро за килограм. Значително по-ниска е също цената на тиквичките, която пада с 15,1 на сто до 1,56 евро за килограм. По-евтини са също морковите - с 6,45 на сто до 0,58 евро за килограм, зелето - с 6,05 на сто надолу до 0,66 евро за килограм, и зелените чушки - с 1,75 на сто до 3,79 евро за килограм. Същевременно, червените чушки са по-скъпи с 6,38 на сто и се търгуват по 3,79 евро за килограм.

Голям ръст има в цената на картофите, които са с 12,82 на сто нагоре до 0,55 евро за килограм. По-скъпи са също зелената салата - с 9,09 на сто нагоре до 0,96 евро за килограм, и зрелият лук кромид – с 0,45 на сто до 0,56 евро за килограм.

Какви са цените при останалите продукти?

При плодовете се наблюдава ръст на цените на ябълките - с 5,91 до 1,30 евро за килограм, и лимоните - с 2,82 на сто до 2,10 евро за килограм. Портокалите и бананите поевтиняват съответно с 3,17 на сто до 1,30 евро за килограм и с 1,48 на сто до 1,50 евро за килограм.

Цената на ориза е с 4,32 на сто нагоре до 1,69 евро за килограм, а тази на лещата - с 3,29 на сто до 2,12 евро за килограм. По-скъпи са също зрелият фасул - с 3,99 на сто до 2,15 евро за килограм, и захарта - с 0,55 на сто до 0,91 евро за килограм. Надолу са цените олиото - с 1,66 на сто до 1,78 евро за литър, и на брашното тип 500 - с 1,27 на сто до 0,78 евро за килограм. / БТА