“Българската социално-икономическа обстановка е тежка. Войните допринасят за това, но не е само това”, каза в интервю за БНР лидерът на БСП Крум Зарков.

“Имаме структурен проблем, в който всичко, което изкарваме се разпределя в полза на тези, които имат повече. Нашата Данъчно-осигурителна система (ДОС) не е плоска - регресивна е. Това е неудържим модел, води да взимане на заеми и плащане, включително социални плащания, и няма бюджет в света, който да каже че е устойчива. Ще иска преобразуване на ДОС и ще има сблъсък и ние – БСП, трябва да сме там, когато това стане”, каза още лидерът на Столетницата.

Според него БСП в момента се намира в ситуация на преосмисляне и преобразуване, за да изпълни мисията си. “Ако не успя аз, ще успеят други, има видима ясна необходимост в това”, добави Зарков.

Гласувано доверие

Той сподели, че първият, който е заговорил за отговорността на лидера на БСП е той самият след изборите. Но е доволен, че Националният съвет е приел доклада му, в който той дава насоки за пътят, по който да тръгне Столетницата.

"Излизайки от парламента, няма да се приберем вкъщи, ще отидем на улицата, там където ни бяха позабравили. И ще чуем, и ще почнем да решаваме въпроси, които няма нужда да се решават от парламента. Последните години се оказа, че силата не е само на тези в НС, а на тези, които могат да мобилизират. Започваме на 1 май т. г., обявяваме се срещу трудовата експлоатация в Борисовата градина от 11.30 ч. И каним всички, които се разпознават във вековната битка с трудови права и да покажем на властта – политическата, капиталистическата и икономическата, че има хора, който бранят правата си. Каним и всички на трудови договори", призова Зарков.

Лидерът обясни, че победителите от "Прогресивна България" трябва бързо и прозрачно да изпълняват обещанието си за промяната на модела и разчистването в Съдебната система. Според него публично и прозрачно трябва да бъдат избрани новите членове на ВСС.

“Не защото трябва да се види колко знаят, а за да се ангажират пред гражданите с лицето и името си”, препоръчва Зарков.

"Качествена промяна на ВСС с хора, които трябва да се ангажират публично и пред институциите. Да се разкрият докрай аферите, избухнали преди 2 години, защото се показаха звукови и видео материали за паралелно правосъдие. Всички, сядали на канапето на Пепи Еврото да бъдат идентифицира и помолени на говорят, ако ни искат само има наказателен процес. Да се направи подборът", препоръча Зарков.