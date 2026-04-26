От Главна дирекция "Национална полиция" предупреждават за зачестили случаи на агресивни телефонни обаждания, заплахи и подвеждаща информация от фирми за събиране на дългове, които често се възприемат от гражданите като телефонни измами.

От институцията уточняват, че агресивната политика за събиране на вземания не е равнозначна на телефонна измама, но подчертават, че хората трябва да бъдат внимателни и добре информирани за правата си.

В публикация в социалните мрежи от полицията дават конкретни съвети как да се реагира при подобни обаждания. На първо място се препоръчва запазване на самообладание и избягване на прибързани действия.

Сред основните препоръки са:

- да не се признава дълг по телефона

- да не се извършват незабавни плащания, дори частични

- да се изискват писмени доказателства за задължението

- да не се предоставят лични данни

- да не се подписват споразумения за разсрочване без консултация, тъй като това може да възстанови изтекла давност

- да се потърси правен съвет и да се провери дали задължението не е погасено по давност

От полицията обръщат внимание, че ако се установи реално задължение, гражданите трябва да проверят на кого го дължат - на първоначалния доставчик на услуга или на колекторската фирма.

Службите напомнят още, че колекторските компании нямат право на принудително събиране на дългове - това може да се извърши единствено от съдебен изпълнител след съдебно решение.

При случаи на заплахи, тормоз или представяне за държавни институции гражданите трябва незабавно да подадат сигнал до органите на реда, призовават от Главна дирекция "Национална полиция".