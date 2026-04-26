Очаква се свикването на новия 52-и парламент. Окончателно Централната избирателна комисия обяви списъка с избраните 240 народни представители. Предстои и обнародването му в Държавен вестник.

След това на ход е президентът. Държавният глава вече заяви готовност още тази седмица да свика новото Народно събрание. Така вероятно в сряда или четвъртък първото заседание на 52-рия парламент ще бъде факт и новите 240 депутати ще положат клетва.

Близо една четвърт, или точно 57, са дамите в състава на 52-то Народно събрание. Най-голям дял - 34 от тях, влизат като част от "Прогресивна България". Мъжете в парламента са 183, съобщава bTV.

Най-голям е делът на юристите, следват финансистите и икономистите, а след тях - предприемачите и бизнесмените. Това са професиите, посочени като основни в биографията им. Голяма е групата и на преподавателите и учените, както и на специалистите с технически профил, сред тях - инженерите и архитектите.

Не са малко и лекарите и представителите на медицинското съсловие, отличават се и групите на журналисти, военни и спортисти.

В 52-то събрание има още цирков артист, капитан на кораб, олимпийски шампиони.

Повечето депутати са посочили, че владеят английски език, но има и такива, които говорят китайски, японски, румънски и полски. Има и полиглоти. Няколко народни представители са посочили, че владеят 5 чужди езика.

А как ще изгледа осредненият образ на бъдещия депутат, според наличните публични данни?

Това е мъж. Роден 1977 година. Женен, с дете. С висше образование. По професия е юрист или икономист. Без опит в парламента, но със солиден стаж в държавната администрация или местната власт.

Средната възраст на новите 240 е 49 г. ненавършени години.

Най-младият депутат е Анна Бодакова на 23-години от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Най-възрастният е 77-годишният Румен Миланов от „Прогресивна България“. Той именно ще бъде доайенът на 52-рото Народно събрание и ще удари първия звънец.

Финансист, с богат опит, но без стаж в парламента - това е Константин Проданов, един от новите 240 и един от бъдещата най-нова парламентарна група - тази на „Прогресивна България“.

Топ 3 приоритети в новото му аплоа - нов бюджет, усвояване на европейските пари по плана за възстановяване и разграждане на досегашния, цитирам, олигархичен модел на управление.

„Безспорно аз претеглих и плюсовете и минусите и прецених, че каквито и да са рисковете, не ми се иска да изпращам сина ми в чужбина след година, както на мен ми се наложи да замина“, коментира Константин Проданов.

„Рубиконът е преминат, но от нас зависи дали в това дълго презокеанско пътешествие ще се водим в трюма или в първа класа“, посочва той

Едва на 27, но вече с опит в един парламент, Красимир Терзиев от ГЕРБ използва последните възможности за спорт и отдих, преди да положи клетва за втори път като депутат. Сред личните му приоритети е създаване на закон за социалните мрежи.

„Не говорим за закон, който ще налага цензура под каквато и да е форма, а по-скоро за закон, който ще регулира възрастовата граница на младите хора, които ще използват социалните мрежи. Такива закони има вече в много държави в Европа, отскоро в Турция, Щатите, Австралия. Мисля, че това е необходима законодателна инициатива, която ще окаже пряк ефект върху възпитанието ,формирането не ценностите, мнения на младите хора“, посочва Красимир Терзиев.

Анна Бодакова от „Продължаваме Промяната-Демократична България“ също не за първи път влиза в парламента - в 51-рото събрание е съветник. До дни вече ще е най-младият депутат. Казва, че с участието ѝ в законодателната власт, гласът на младите от площада ще се пренесе и в пленарната зала. Приоритетите - борба с корупцията, премахване на досегашния модел и изграждане на Националната детска болница.

„Подкрепа за работещите семейства, специфично с малки деца. Подкрепа за семействата изцяло. Подкрепа, която не идва на парче и не се раздава предизборно като помощи, а такава, която адресира конкретните проблеми, с които те се сблъскват всекидневно. Премахване на бюрокрацията и работещо майчино и детско здравеопазване, което трябва да е в центъра на системата, но за момента е оставено на заден план“, казва Анна Бодакова.

Най-младият в редиците на ДПС в новия парламент е 27-годишният Джем Яменов. В 52-рото народно събрание партията ще разчита и на добре познати лица с парламентарен опит. Коста Стоянов от „Възраждане“ продължава каузата за приобщаващото образование.

„Вече децата със специфични нужди в сферата на образованието могат да ползват асистиращи технологии по време на обучение, а ние искаме да доразвием това, и тези технологии да могат да бъдат използвани по време на зрелостните изпити и на външното оценяване“, казва Коста Стоянов.

Топ приоритетите в новия парламент за стария нов депутат са борба с високите цени на горивата, антиинфлационни мерки и подкрепа за уязвимите семейства.