Полет на SWISS от Делхи до Цюрих прекъсна излитането си и беше евакуиран след повреда на двигателя, последван от пожар.

Шестима пътници бяха хоспитализирани с наранявания, получени по време на аварийната евакуация с помощта на пързалки. Авиокомпанията организира по-нататъшно пътуване и настаняване за всички засегнати пътници, съобщават световните агенции.

Инцидентът е станал на пистата на международното летище Индира Ганди рано в неделя. Предполага се, че единият от двигателите на самолета е отказал и се е запалил по време на излитане, което е накарало екипажа да спре самолета и да започне аварийна евакуация.

Според доклад на TOI, Airbus A330, изпълняващ полет LX147, е имал 232 пътници, включително четири бебета, заедно с членове на екипажа на борда. Самолетът е ускорявал на писта 28 около 1:08 ч. сутринта, когато е възникнала повредата. Според данни за проследяване на полета, самолетът е достигнал скорост от 104 възела, преди екипажът да откаже излитането.

Пътниците и екипажът са евакуирани с помощта на аварийни плъзгачи. Шестима пътници са получили наранявания по време на евакуацията и са откарани в болница Меданта за лечение. Пистата остава затворена, докато самолетът не бъде отстранен.

"Наясно сме с инцидент, включващ полет LX147 в Делхи. Засегнатият самолет е Airbus A330 (HB-JHK). SWISS е сформирала работна група. На борда е имало 228 пътници и 4 бебета. Малко след излитането, малко след 1 часа сутринта местно време в Индия, възникна проблем с един от двигателите. Екипажът отказа излитането и след оценка на ситуацията реши като предпазна мярка да евакуира самолета“, се казва в изявление на компанията.

Авиокомпанията потвърди, че членовете на екипажа са невредими.

"Шест пътници в момента получават медицинска помощ, екипажът е невредим. Всички пътници и екипаж са евакуирани от самолета през аварийните пързалки. Шестима пътници в момента се подлагат на медицински преглед. За малък брой лица, които не са могли да използват пързалките, са осигурени стълби", се казва още в изявлението

SWISS заяви, че се предприемат мерки за пострадалите пътници. "В момента на пътниците се оказва съдействие. Местните екипи работят усилено, за да организират презаписвания или хотелско настаняване за нашите пътници. Те получиха карти за контакт, за да гарантираме, че можем да се свържем с тях надеждно. Подобна ситуация е стресираща за всички участници. Нашите местни екипи се грижат за пътниците ни на място и са в директен контакт с тях. Работим в тясно сътрудничество с местните власти".

Авиокомпанията добави, че ще последва разследване.

"Решени сме да разберем напълно какво е довело до този инцидент. Технически специалисти на SWISS ще пътуват до Делхи, за да инспектират самолета и да предприемат следващите стъпки. В същото време работим усилено, за да намерим бързи и подходящи решения за по-нататъшно пътуване за всички пътници. Безопасността на нашите пътници и екипажа ни винаги е наш основен приоритет", добавят от SWISS.