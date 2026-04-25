Един от най-колоритните привърженици на футболния Нефтохимик (Бургас) Иван Станев, известен с прозвището Франса, е починал след кратко боледуване, съобщиха негови близки.

Франса бе познат на целия град още от епохата "Порточанов", когато се появяваше преди всеки мач, облечен в атрактивен клоунски костюм - негово наследство от времето, в което е работил по круизните кораби. Франса енергично размахваше знамето в центъра на терена и надъхваше публиката.

Той не остави любимия си отбор дори и в най-тежките моменти - когато Нафтата играеше в пета дивизия и винаги бе готов отново да влезе в познатата кожа, за да върне спомена от силните времена на любимия си отбор. Появяваше се в познатото амплоа само, ако е желан от ръководството. В противен случай подкрепяше "зелените" от трибуните.

"Винаги ще останат спомените ни за голямото "зелено" сърце! ФК Нефтохимик изказва искрени съболезнования на семейството и приятелите на Иван Станев в този тежък за тях момент! Почивай в мир, Франс! Завинаги един от нас!", написаха от клуба за Франса.