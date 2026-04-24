Над 60% от жителите на Бургас са с наднормено тегло, а близо 30% страдат от затлъстяване. Простата сметка показва нещо стряскащо – едва около 10% от хората попадат в границите на здравословното тегло. Данни, които звучат повече като диагноза за цяло общество, отколкото като суха статистика.

На този фон УМБАЛ Бургас стартира безплатна кампания за изследвания и консултации на хора с наднормено тегло. Инициативата ще се провежда от 29 април до юни в Отделението по ендокринология, с предварително записване онлайн или чрез специална телефонна линия.

Скринингът включва пълна оценка на здравословното състояние- от анализ на телесния състав до изследвания на кръв и урина, които показват риска от сърдечносъдови, бъбречни и чернодробни заболявания. Прегледите са напълно безплатни и се извършват в рамките на едно посещение, без необходимост от направление.

„УМБАЛ Бургас е единствената болница извън столицата, която получи покана да се включи в кампанията, провеждана за четвърта поредна година от Института за здравно образование. Това е признание за ключовото ни значение като единствено Отделение по ендокринология в Югоизточна България“, коментира д-р Стефка Стефанова, началник на Ендокринологията. По данни на отделението, над 60% от бургазлии са с наднормено тегло, а 30% – със затлъстяване.

Целта на ендокринолозите е чрез тази кампания да вдъхнат вяра и с правилни съвети, и добро проследяване да подкрепят пациентите по пътя им към нормално тегло, по-добро здраве и живот.