Самолетните билети може да поскъпнат и да има по-малко налични полети през следващите седмици, тъй като напрежението с Иран около Ормузкия проток продължава да разклаща глобалните пазари и да повишава цените на горивата, прогнозира главният изпълнителен директор на “Шеврон” Майк Уърт в интервю за “Си Би Ес Нюз”.

“Вече виждаме известен натиск за повишаване на цените на горивата. Смятам, че авиацията е област, в която ситуацията вероятно ще се влоши през следващите няколко седмици”, заяви Майк Уърт.

“Наблюдаваме бързо свиване на предлагането на авиационно гориво в Европа и Азия, а авиокомпаниите вече обявяват корекции в разписанията си. Виждаме отражение и върху цените на билетите. Това вероятно ще бъде едно от първите места, където ефектът ще се усети най-широко”, допълни той.

Уърт посочи, че недостиг на авиационно гориво в някои части на света е имало още преди началото на войната в Близкия изток. От началото на войната авиокомпаниите са увеличили таксите за регистриран багаж и са съкратили маршрути в отговор на кризата.