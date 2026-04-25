Екип неврохирурзи оперира снощи по спешност 14-годишното момче, което пострада при инцидент в района на НДК, съобщиха от УМБАЛ „Пирогов“.
Операцията продължи до късно през нощта.
След нея момчето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава.
Състоянието му е изключително тежко, съобщават от болницата.
Припомняме, че момчето пострада при срутване на парапат на сградата на НДК. То е паднало от почти 5 метра височина.
Все още се изясняват причините за инцидента. По първоначална информация детето се е било облегнало на предпазния парапет на тераса на НДК, който се е откъснал и то е паднало.
В ход е и вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на мерките за сигурност в НДК, откъдето обявиха, че ще окажат пълно съдействие на полицията за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се.
