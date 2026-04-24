Във връзка с полагане на нова асфалтовата настилка на ул. “Христо Ботев“, от 09:00 до 20:00 часа на 25.04.2026 г. /събота/, се затварят за движение на ППС участъка от ул. „Фердинандова“ до ул. „Княз Борис“ като поетапно ще има затруднения за преминаване през кръстовищата с улици: „Апостол Карамитев“, „Александър Велики“, „Сливница“ и „Сердика“.

Това налага промени в линиите от градския транспорт, които минават през този участък на града и за посочения период автобусите ще пътуват по следните изменени маршрути:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. „Сан Стефано“ – бул. „Мария Луиза“ ;

няма да се обслужват спирки : Опера и Терминал Юг

допълнителни спирки по маршрута : Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано”

няма да се обслужват спирки : Терминал Юг, Тройката

допълнителни спирки по маршрута : Сливница, Мария Луиза

№ 9

- от Славейков – вместо по бул. „Христо Ботев“, ще преминава през ул. "Сан Стефано" - бул. "Демокрация" - ул. "Булаир" - бул. "Иван Вазов"

няма да се обслужват спирки : Христо Ботев, Операта

допълнителни спирки по маршрута : Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир

– от Меден рудник - вместо по бул. „Христо Ботев“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Булаир” – бул. “Демокрация” – бул. “Сан Стефано” – ул. “Одрин” ;

няма да се обслужват спирки : Областна управа, Тройката

допълнителни спирки по маршрута : Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/, Булаир, Оборище

Възможни са нарушения в разписанията на автобусите, за което молим пътниците да проявят разбиране!