Във връзка с полагане на нова асфалтовата настилка на ул. “Христо Ботев“, от 09:00 до 20:00 часа на 25.04.2026 г. /събота/, се затварят за движение на ППС участъка от ул. „Фердинандова“ до ул. „Княз Борис“ като поетапно ще има затруднения за преминаване през кръстовищата с улици: „Апостол Карамитев“, „Александър Велики“, „Сливница“ и „Сердика“.
Това налага промени в линиите от градския транспорт, които минават през този участък на града и за посочения период автобусите ще пътуват по следните изменени маршрути:
- Б1 и Б2
- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. „Сан Стефано“ – бул. „Мария Луиза“;
няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг
допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница
- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано”
няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката
допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза
- № 9
- от Славейков – вместо по бул. „Христо Ботев“, ще преминава през ул. "Сан Стефано" - бул. "Демокрация" - ул. "Булаир" - бул. "Иван Вазов"
няма да се обслужват спирки: Христо Ботев, Операта
допълнителни спирки по маршрута: Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир
– от Меден рудник - вместо по бул. „Христо Ботев“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Булаир” – бул. “Демокрация” – бул. “Сан Стефано” – ул. “Одрин”;
няма да се обслужват спирки: Областна управа, Тройката
допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/, Булаир, Оборище
Възможни са нарушения в разписанията на автобусите, за което молим пътниците да проявят разбиране!
0 Коментара