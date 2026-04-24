Карлос Насар стана европейски шампион за четвърти път!

Той спечели златен медал в изхвърлянето на Европейското първенство в Батуми, Грузия, в категория до 94 килограма.

С два успешни опита на 170 и 176 кг той си осигури първото място в движението и е устремен към четвърта европейска титал. Насар пробра да подобри и световния рекорд, но не успя да вдигне щангата със 183 кг.

В изтласкването Насар вдигна при първия опит 210 кг, но съдиите не зачетоха опита. Българинът показа характер и ги вдигна при втория опит.

В третия опит той поиска 223 кг, с които да подобри световния рекорд. Под възгласите на публиката той обаче не успя да ги вдигне.