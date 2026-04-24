Шефът на „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ Димитър Мичев е отстранен от поста му и пратен да служи на границата, а неговата заместничка Мария Ботева е подала рапорт за напускане. За това съобщи първи инж. Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност, а източници на „Труд news“ потвърдиха новината.

Във "Фейсбук" инж. Милчев написа, че поздравява и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев за „предприетата важна стъпка да отстрани основните манипулатори на статистиката за загиналите при ПТП“. Версията на Милчев е, че Мичев и Ботева са подвели Кандев да подпише неверен отговор на запитване на Института за пътна безопасност и това е станало причина за махането им.

Така или иначе от няколко години насам под ръководството на Мичев КАТ фалшифицира данните за загиналите при катастрофи, за което многократно писа и „Труд news“. По официални данни през 2024 г. са изключени 56, а през 2025 г. – 68 загинали при ПТП, за да се жънат статистически победи. Въпреки тези опашати лъжи и манипулации България през 2024 г. беше на второ, а през 2025 г. на първо място в Европейския съюз по брой на загинали на 1 млн. души от населението.