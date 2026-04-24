Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района (МИР), заявиха откъде искат да влязат в 52-рия парламент. Изборът на общо 14 души беше съобщен от заместник-председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседание на ЦИК.

От ЦИК съобщиха вчера, че 13 са кандидатите за народни представители, избрани в два МИР, но днес още един - Катя Панева, попадна в хипотезата за избрана от два района, след като водач на листа реши от кой район да бъде избран. По този начин 14 кандидати за депутати, избрани в два МИР, съобщиха от кой район искат да влязат в 52-рия парламент.

„Прогресивна България“

Александър Георгиев Пулев реши да бъде избран от 27-ми МИР – Стара Загора вместо от 30-и МИР – Шумен.

Иван Петев Демерджиев - от 9-и МИР – Кърджали вместо 24-и МИР – София.

Румен Георгиев Радев - от 25-и МИР – София вместо 2-ри МИР – Бургас.

ГЕРБ – СДС

Бойко Методиев Борисов - от 16-и МИР – Пловдив вместо 25-и МИР - София.

Делян Александров Добрев - от 24-и МИР – София вместо 29-и МИР – Хасково.

Томислав Пейков Дончев - от 7-ми МИР – Габрово вместо 23-ти МИР – София.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Асен Васков Василев - от 16-и МИР – Пловдив вместо 29-и МИР – Хасково.

Николай Денков Денков - от 1-ви МИР – Благоевград вместо 23-ти МИР – София.

Катя Максимова Панева - от 25-и МИР – София вместо 29-и МИР – Хасково.

„Движение за права и свободи“

Делян Славчев Пеевски – от 9-и МИР – Кърджали вместо от 1-ви МИР – Благоевград.

Димитър Иванов Аврамов – от 15-и МИР – Плевен вместо 12-и МИР – Монтана.

Халил Реджепов Летифов – от 22-ри МИР – Смолян вместо 18-и МИР – Разград.

„Възраждане“

Костадин Тодоров Костадинов – от 25-и МИР – София вместо 3-ти МИР – Варна.

Цончо Томов Ганев - от 23-ти МИР – София вместо 2-ри МИР – Бургас.

Очаква се утре ЦИК да съобщи поименния състав за 52-рия парламент. Вчера от ЦИК обявиха и разпределението на мандатите на политическите сили в следващото Народно събрание.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.

По време на заседанието на Централната избирателна комисия (ЦИК) в четвъртък бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС.

Благоевград

От листите на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мустафов Мименов, Феим Ахмед Иса, Мехмед Касъм Вакльов и Радослав Сабинов Ревански. Следващата в листата е Фатима Исмаил Йълдъс.

Бургас

От листите на ДПС във 2-ри МИР – Бургас, се отказват Ахмед Сюлейман Мехмед и Димитър Росенов Гавазов.

Добрич

Илхан Юсеин Мюстеджеб поиска да бъде заличен от листата на ДПС в 8-ми МИР – Добрич.

Кърджали

От листата на ДПС в 9-и МИР – Кърджали, се отказаха Ерол Емин Мюмюн, Неджми Ниязи Али и Шинаси Мехмед Сюлейман. Следващият в листата е Байрам Юзкан Байрам.

Монтана

От 12-и МИР – Монтана, Мелани Михайлова Сергеева поиска да бъде заличена от листата на ДПС.

Пловдив

От 16-и МИР – Пловдив град, Георги Валентинов Георгиев се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Следващият в листата е Красимир Терзиев.

Силистра

В 20-и МИР – Силистра, трима души от листата на ДПС отказват място в парламента – Неждет Джевдет Ниази, Невхис Лютфи Мустафа и Сезгин Басри Алиибрям. Следващият в листата е Тансер Ибрям Бейти.

София

Кирил Атанасов Атанасов се отказва от мястото си в листата на „Прогресивна България“ в 25-и МИР – София.

Стара Загора

Двама души от ДПС се отказват от листите и в 27-ми МИР – Стара Загора – Иса Емин Бесоолу и Николай Тонев Колев. Следващит в листата е Шендоан Ремзи Халит.

Хасково

От листата на ДПС в 29-и МИР – Хасково, се отказва Мехмед Юмер Атаман. Следващият в листата е Станислав Димитров Анастасов.

Шумен

От листата на ДПС в 30-и МИР – Шумен, се отказват Нида Намъков Ахмедов и Айсел Алиева Мустафова. Следващият в листата е Хамид Бари Хамид.